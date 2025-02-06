На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщили Report в центре, на нижеприведенных дорогах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:

1. Проспект Зии Буниятова, от Олимпийского стадиона до пересечения с улицей Ахмеда Раджабли;

2. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

3. Улица Абдулвахаба Саламзаде, в направлении проспекта Зии Буниятова;

4. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буньядова;

5. Улица Микаила Мушфига, от Бадамдарского круга в направлении школы-лицея №20;

6. Тбилисский проспект, от круга "20 Января" в направлении центра;

7. Улица Юсифа Сафарова, в направлении центра;

8. Улица Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг;

9. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога в направлении центра;

10. Проспект Гейдара Алиева, основная дорога в направлении центра;

11. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;

12. Улица Афияддина Джалилова, в направлении улицы Юсифа Сафарова;

13. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти".