На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Как сообщили Report в центре, на нижеприведенных дорогах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:
1. Проспект Зии Буниятова, от Олимпийского стадиона до пересечения с улицей Ахмеда Раджабли;
2. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";
3. Улица Абдулвахаба Саламзаде, в направлении проспекта Зии Буниятова;
4. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буньядова;
5. Улица Микаила Мушфига, от Бадамдарского круга в направлении школы-лицея №20;
6. Тбилисский проспект, от круга "20 Января" в направлении центра;
7. Улица Юсифа Сафарова, в направлении центра;
8. Улица Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг;
9. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога в направлении центра;
10. Проспект Гейдара Алиева, основная дорога в направлении центра;
11. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;
12. Улица Афияддина Джалилова, в направлении улицы Юсифа Сафарова;
13. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти".