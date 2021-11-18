На развитие животноводства в Нахчыване выделено более 1,1 млн манат

За 9 месяцев 2021 года Фонд развития предпринимательства оказал финансовую поддержку на 1,152 тыс. манатов на развития животноводства в Нахчыванской Автономной Республике.

За 9 месяцев 2021 года Фонд развития предпринимательства оказал финансовую поддержку 1,152 тыс. манатов на развития животноводства в Нахчыванской Автономной Республике.

Об этом сообщает Report со ссылкой на министерство экономики Нахчыванской Автономной Республики.

Отмечается, что за девять месяцев текущего года создано 41 животноводческое хозяйство, еще 14 расширено.

По состоянию на 1 октября текущего года численность крупного рогатого скота составила 125 426 голов, а мелкого - 771 372, что на 2,9 и 2,1 процента больше соответственно, чем за аналогичный период прошлого года.