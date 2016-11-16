На развитие шелководства и фундуководства в Азербайджане выделено 1,5 млн. манатов

Баку. 16 ноября. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение "О дополнительных мерах по усилению государственной поддержки развития шелководства и фундуководства".

Как сообщает Report, документ подписан в целях ускорения развития шелководства и фундуководства, являющихся одними из традиционных отраслей сельского хозяйства в стране, рационального использования потенциальных возможностей данных отраслей и повышения интереса населения к производству продукции.

Согласно распоряжению, в целях заготовки и безвозмездной передачи производителям продукции шелковичных семян, саженцев тута (тутовника) и фундуковых порослей за счет средств, выделенных распоряжением президента Азербайджанской Республики "О дополнительных мерах по усилению государственной поддержки развития сельского хозяйства" от 2 марта 2015 года номер 1081 министерству сельского хозяйства Азербайджанской Республики, будет выделено 1,463 млн. манатов, в том числе на приобретение шелковичных семян 163 тыс. манатов, приобретение саженцев тута (тутовника) 600 тыс. манатов, на приобретение фундуковых порослей 700 тыс. манатов.

Министерству сельского хозяйства Азербайджанской Республики поручено обеспечить безвозмездную передачу производителям продукции заготовленных шелковичных семян, саженцев тута (тутовника) и фундуковых порослей с учетом потребностей городов и районов, представить президенту Азербайджанской Республики сведения о производителях продукции, которым в соответствии с настоящим распоряжением будут переданы шелковичные семена, саженцы тута (тутовника) и фундуковые поросли, а также потребностях городов и районов.