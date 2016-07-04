​На развитие семеноводства в Азербайджане выделено 12 млн. манатов

Баку. 4 июля. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по развитию семеноводства.

Как сообщает Report, документ преследует целью удовлетворить спрос на высококачественные семена продуктивных сортов растений, повышение производства семенной продукции, обеспечение очистки, расфасовки, этикетирования и хранения семян сортов растений.

Согласно распоряжению, для строительства предприятий, специализирующихся на производстве и хранении семян различных сортов растений, обеспечения их машинами и оборудованием из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2016 год резервного фонда президента Азербайджанской Республики министерству сельского хозяйства выделено 12 млн. манатов.

Министерству финансов Азербайджанской Республики поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в настоящем распоряжении.