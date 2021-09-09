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На развитие агрострахования в Азербайджане будет направлено свыше 5 млн манатов

На развитие агрострахования в Азербайджане будет направлено свыше 5 млн манатов В 2022 году из 986 млн манатов, выделяемых из государственного бюджета Азербайджана на сельское хозяйство, около 80% или 791,2 млн манатов будет направлено на развитие растениеводства.
АПК
9 сентября 2021 г. 11:25
На развитие агрострахования в Азербайджане будет направлено свыше 5 млн манатов

В 2022 году из 986 млн манатов, выделяемых из государственного бюджета Азербайджана на сельское хозяйство, около 80% или 791,2 млн манатов будет направлено на развитие растениеводства.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство финансов.

Кроме того, в следующем году будет выделено 75,8 млн манатов на развитие животноводства, 101 млн манатов - улучшение снабжения агросектора средствами производства, 5,4 млн манатов - на развитие аграрного страхования, 9,6 млн манатов - на развитие производственных предприятий, связанных с сельским хозяйством, сферы торговли и услуг.

Также предусмотрены резервные средства в размере 3 млн манатов.

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Версия на английском языке Azerbaijan to allocate over $3M to develop agricultural insurance
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda aqrar sığortanın inkişafına gələn il 5 mln manat xərclənəcək

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