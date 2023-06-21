На пункты снабжения доставлено 352 тонны сырого кокона шелкопряда

В этом году поставки сырых коконов осуществляются в 41 районе Азербайджана, на сегодняшний день на пункты снабжения доставлено 352 тонн продукции.

В этом году поставки сырых коконов осуществляются в 41 районе Азербайджана, на сегодняшний день на пункты снабжения доставлено 352 тонн продукции.

Об этом Report сообщили в Министерстве сельского хозяйства.

В 2023 году больше всего сырых коконов по республике было поставлено в Зардабском районе - 52,865 тонн. Следом идут Агджабеди - 34,336 тонн, Загатала - 28,907 тонн, Балакен - 28,151 тонн, Барда - 21,117 тонн, Тертер - 14,747 тонн, Шеки - 13,737 тонн, Гах - 12,385 тонн, Физули - 10,416 тонн, Лянкяран - 9,896 тонн, Сабирабад - 9,744 тонн, Евлах - 9,583 тонн и Агдам - 9,210 тонн.