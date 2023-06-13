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На пункты снабжения доставлено 328 тонн влажных коконов шелкопряда

На пункты снабжения доставлено 328 тонн влажных коконов шелкопряда В этом году поставки влажных коконов осуществляются в 41 районе Азербайджана, на сегодняшний день на пункты снабжения доставлено 328 тонн влажных коконов.
АПК
13 июня 2023 г. 13:20
На пункты снабжения доставлено 328 тонн влажных коконов шелкопряда

В этом году поставки влажных коконов осуществляются в 41 районе Азербайджана, на сегодняшний день на пункты снабжения доставлено 328 тонн влажных коконов.

Об этом Report сообщили в Министерстве сельского хозяйства.

Согласно информации, сезон производства коконов в республике близится к завершению. В некоторых районах уже завершены поставки коконов.

В 2023 году больше всего влажных коконов по республике было поставлено в Зардабском районе - 52 865 тонн влажных коконов. Больше всего влажных коконов поставили Агджабеди - 34 326 тонн, Загатала - 27 865 тонн, Балакен - 27 855 тонн, Барда - 20 982 тонны, Тертер - 14 475 тонн, Физули - 10 361 тонна, Лянкяран - 9 818 тонн, Сабирабад - 9 287 тонн, Агдам - 9 157 тонн и Евлах - 8 425 тонн.

Поставки влажных коконов продолжаются.

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Версия на азербайджанском языке Tədarük məntəqələrinə 328 ton yaş barama təhvil verilib

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