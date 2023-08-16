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На пастбища в Карабахе переселены 3 700 овцеводческих и пчеловодческих хозяйств

На пастбища в Карабахе переселены 3 700 овцеводческих и пчеловодческих хозяйств В этом году около 3 700 овцеводческих и пчеловодческих хозяйств были переселены на пастбища на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.
АПК
16 августа 2023 г. 14:47
На пастбища в Карабахе переселены 3 700 овцеводческих и пчеловодческих хозяйств

В этом году около 3 700 овцеводческих и пчеловодческих хозяйств были переселены на пастбища на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.

Об этом Report сообщили в Министерстве сельского хозяйства.

Согласно информации, овцеводческие и пчеловодческие хозяйства переселены в Лачынский, Кяльбаджарский, Губадлинский, Физулинский, Ходжавендский, Джебраильский и Зангиланский районы.

После завершения пастбищного сезона пчеловодческие и овцеводческие хозяйства в Кяльбаджарском, Лачынском и других районах будут переселены в низменные районы.

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Версия на английском языке 3,700 sheep and bee farms relocated to pastures in Azerbaijan’s Garabagh
Версия на азербайджанском языке ФотоQarabağdakı yaylaqlara 3 700 qoyunçuluq və arıçılıq təsərrüfatı köçürülüb

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