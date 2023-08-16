На пастбища в Карабахе переселены 3 700 овцеводческих и пчеловодческих хозяйств

В этом году около 3 700 овцеводческих и пчеловодческих хозяйств были переселены на пастбища на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.

В этом году около 3 700 овцеводческих и пчеловодческих хозяйств были переселены на пастбища на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.

Об этом Report сообщили в Министерстве сельского хозяйства.

Согласно информации, овцеводческие и пчеловодческие хозяйства переселены в Лачынский, Кяльбаджарский, Губадлинский, Физулинский, Ходжавендский, Джебраильский и Зангиланский районы.

После завершения пастбищного сезона пчеловодческие и овцеводческие хозяйства в Кяльбаджарском, Лачынском и других районах будут переселены в низменные районы.