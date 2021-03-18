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На освобожденных от оккупации территориях проводится сев

На освобожденных от оккупации территориях проводится сев Сегодня на 27 гектарах в селе Солтанлы Джабраильского района сеются кормовые культуры.
АПК
18 марта 2021 г. 15:24
На освобожденных от оккупации территориях проводится сев
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Сегодня на 27 гектарах в селе Солтанлы Джабраильского района сеются кормовые культуры.

Как сообщает Report, об этом сообщил начальник отдела по связям с общественностью и информационному обеспечению Минсельхоза Вугар Гусейнов.

По его словам, семена были привезены из Турции.

Отмечается, что министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли также находится на освобожденных территориях: “Вчера Азербайджан и Турция подписали декларацию о намерениях по аграрному сотрудничеству. Одним из основных положений является применение передового сельскохозяйственного опыта Турции на выбранных территориях Азербайджана. Турция является развитым государством в аграрной сфере".

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Версия на азербайджанском языке İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə əkin həyata keçirilir

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