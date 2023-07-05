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На освобожденных от оккупации территориях продолжается эпизоотологический мониторинг

На освобожденных от оккупации территориях продолжается эпизоотологический мониторинг Азербайджанское агентство по продовольственной безопасности (AQTA) начало эпизоотологические мониторинги на ареалах обитания диких жвачных животных для выполнения специальных противоэпизоотических мер с целью получения статуса свободных от чумы мелких жва
АПК
5 июля 2023 г. 11:11
На освобожденных от оккупации территориях продолжается эпизоотологический мониторинг

Азербайджанское агентство по продовольственной безопасности (AQTA) начало эпизоотологические мониторинги на ареалах обитания диких жвачных животных для выполнения специальных противоэпизоотических мер с целью получения статуса свободных от чумы мелких жвачных.

Об этом Report сообщили в AQTA.

В мониторингах принимают участие сотрудники и специалисты Агентства по продбезопасности, Управления здоровья животных и ветеринарных услуг Агентства аграрных услуг при Министерстве сельского хозяйства, Государственной ветеринарной службы Нахчыванской Автономной Республики, Службы охраны биологического разнообразия при Министерстве экологии и природных ресурсов и Государственной службы экологической безопасности.

Мониторинги проводятся в местах обитания диких жвачных животных на основе данных Службы охраны биоразнообразия, в национальных парках и государственных природных заказниках на территории НАР, а также на освобожденных от оккупации территориях Кельбаджарского, Лачынского, Физулинского, Джебраильского, Зангиланского, Губадлинского и Ходжавендского районов.

Мониторинг проводится с 3 по 8 июля.

Соответствующий отчет будет представлен во Всемирную организацию по охране здоровья животных

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Версия на азербайджанском языке Фотоİşğaldan azad olunmuş ərazilərdə epizootoloji monitorinqlər davam etdirilir

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