На освобожденных от оккупации территориях продолжается эпизоотологический мониторинг

Азербайджанское агентство по продовольственной безопасности (AQTA) начало эпизоотологические мониторинги на ареалах обитания диких жвачных животных для выполнения специальных противоэпизоотических мер с целью получения статуса свободных от чумы мелких жва

Азербайджанское агентство по продовольственной безопасности (AQTA) начало эпизоотологические мониторинги на ареалах обитания диких жвачных животных для выполнения специальных противоэпизоотических мер с целью получения статуса свободных от чумы мелких жвачных.

Об этом Report сообщили в AQTA.

В мониторингах принимают участие сотрудники и специалисты Агентства по продбезопасности, Управления здоровья животных и ветеринарных услуг Агентства аграрных услуг при Министерстве сельского хозяйства, Государственной ветеринарной службы Нахчыванской Автономной Республики, Службы охраны биологического разнообразия при Министерстве экологии и природных ресурсов и Государственной службы экологической безопасности.

Мониторинги проводятся в местах обитания диких жвачных животных на основе данных Службы охраны биоразнообразия, в национальных парках и государственных природных заказниках на территории НАР, а также на освобожденных от оккупации территориях Кельбаджарского, Лачынского, Физулинского, Джебраильского, Зангиланского, Губадлинского и Ходжавендского районов.

Мониторинг проводится с 3 по 8 июля.

Соответствующий отчет будет представлен во Всемирную организацию по охране здоровья животных

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