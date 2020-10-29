На освобожденных от оккупации территориях формируют аграрный сектор

Эти работы будут проводиться совместно с Министерством сельского хозяйства Азербайджана

На освобожденных от оккупации территориях Азербайджана предусмотрены мероприятия по определению пригодных под сельскохозяйственные угодья земель, учету, хранению и охране сельскохозяйственной техники и инструменты производства, сельскохозяйственных животных, предварительной оценке фитосанитарной и эпизоотической ситуации.

Как сообщает Report, это нашло отражение в указе президента Азербайджана Ильхама Алиева об организации временного специального управления на освобожденных территориях.

Согласно документу, эти работы будут проводиться совместно с Министерством сельского хозяйства.