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На освобожденных от оккупации территориях формируют аграрный сектор

На освобожденных от оккупации территориях формируют аграрный сектор Эти работы будут проводиться совместно с Министерством сельского хозяйства Азербайджана
АПК
29 октября 2020 г. 18:13

На освобожденных от оккупации территориях Азербайджана предусмотрены мероприятия по определению пригодных под сельскохозяйственные угодья земель, учету, хранению и охране сельскохозяйственной техники и инструменты производства, сельскохозяйственных животных, предварительной оценке фитосанитарной и эпизоотической ситуации.

Как сообщает Report, это нашло отражение в указе президента Азербайджана Ильхама Алиева об организации временного специального управления на освобожденных территориях.

Согласно документу, эти работы будут проводиться совместно с Министерством сельского хозяйства.

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Версия на азербайджанском языке İşğaldan azad olunmuş ərazilərdə aqrar sektorun yaradılmasına başlanılır

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