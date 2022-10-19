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На освобожденных от оккупации территориях Азербайджана могут быть созданы агропарки

На освобожденных от оккупации территориях Азербайджана могут быть созданы агропарки "В ближайшее время мы начнем переговоры с субъектами предпринимательства о создании одного или нескольких агропарков на освобожденных территориях".
АПК
19 октября 2022 г. 13:49
На освобожденных от оккупации территориях Азербайджана могут быть созданы агропарки

"В ближайшее время мы начнем переговоры с субъектами предпринимательства о создании одного или нескольких агропарков на освобожденных территориях".

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель председателя правления Агентства по развитию экономических зон при Министерстве экономики Эльхан Шириев.

"В настоящее время в 33 районах имеется 51 агропарк. Агропарки в Евлахе и Сабирабаде созданы государством, а другие - частными лицами. Для создания агропарков на освобожденных от оккупации территориях необходимо восстановить инфраструктуру. Сельское хозяйство - это такая отрасль, в которой на создание инфраструктуры уходят годы, в частности, на создание водных хозяйств. Но на этих территориях есть широкие возможности с точки зрения водных ресурсов", - отметил он.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın işğaldan azad edilmiş ərazilərində aqroparklar yaradıla bilər

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