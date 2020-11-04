На освобожденных от оккупации местах начались работы в аграрной отрасли

Продолжающаяся агрессия Армении негативно повлияла на жизнь более ста тысяч фермеров

В будущем планируется развитие аграрной отрасли на освобожденных от оккупации землях Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом заявил министр сельского хозяйства Инам Керимов на мероприятии, посвященном началу функционирования первого в Азербайджане механизма аграрного страхования.

По его словам, в связи с этим уже проводятся расчеты и начата подготовка планов деятельности.

Министр добавил, что Армения нацелена на гражданское население Азербайджана: "В результате этих предательских атак погибло около ста гражданских лиц, сотни ранены. Среди раненых и погибших много фермеров. В частности, нанесен урон в крупном размере домам, фермерским хозяйствам, животноводству. Агрессия Армении негативно влияет на аграрную сферу. На линии соприкосновения было уничтожено большое количество скота, сожжены кормовые запасы, уничтожена сельхозтехника. Продолжающаяся агрессия Армении негативно повлияла на жизнь более ста тысяч фермеров".