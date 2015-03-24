Россия вернула доставленные из Турции 12 тонн замороженной рыбы

Баку. 24 марта. REPORT.AZ/ На погранпункте "Троебортное" на российско-украинской границе сотрудники "Россельхознадзора" произвели осмотр привезенной из Турции 12,5 тонн замороженной рыбы. Товар был отправлен назад. В качестве причины указывалось то, что он был контрабандным.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство "Cihan", советник президента "Россельхознадзора" Алексей Алексеенко сказал, что рыбу планировали отправить в Казахстан через Россию.

По его словам, в результате проведенных расследований выяснилось, что о товаре не упоминалось ни в списке полномочных компаний или лиц, ни в списке охраны товаров Таможенного союза (Россия, Белоруссия, Казахстан). По этой причине приняли решение о возврате 12,5 тонн замороженной рыбы в Турцию.

Турецкая сторона пока не решила, как поступить с "отвергнутым" товаром.