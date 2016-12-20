На долю России приходится 90% сельскохозяйственного экспорта Азербайджана

Баку. 20 декабря. REPORT.AZ/ Экспортный потенциал Азербайджана за последние 15 лет вырос в 5 раз, 10 лет – на 56%, 5 лет – 30%. Как сообщает Report, об этом сказал замминистра сельского хозяйства Сейфяддин Талыбов на церемонии презентации портала azexport.az.

По его словам, 90% экспортного потенциала Азербайджана в сельскохозяйственной отрасли приходится на долю российского рынка: "Согласно совместным исследованиям с FAO мы пришли к выводу, что весь экспортный потенциал в сфере сельского хозяйства страны обеспечивают 110 предпринимателей. Из них на долю 6 приходится 50%, 25 – 90% экспортного потенциала".

Глава Центра анализа экономических реформ и коммуникаций Вусал Гасымлы сообщил, что достигнута договоренность об интеграции сайта tedaruk.az в портал azexport.az и сейчас решаются технические вопросы.