На баланс государственного фонда семян передана станция шелководства

Баку. 7 апреля. REPORT.AZ/ Внесено изменение в решение Кабинета министров "О ликвидации, приватизации и реорганизации учреждений и организаций на основе хозрасчета, находящихся на балансе министерства сельского хозяйства, деятельность которых не считается целесообразной".
Как сообщает Report, документ об изменениях подписал премьер-министр Артур Раси-заде.
Согласно изменениям, внесена добавка к части 32-1. По решению, на баланс государственного фонда семян передана Гахская районная станция шелководства.
Министерству сельского хозяйства поручено предпринять соответствующие меры по улучшению деятельности Гахской районной станции шелководства на балансе государственного фонда семян.
İlkin PirəliАвтор новости
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