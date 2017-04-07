На баланс государственного фонда семян передана станция шелководства

Баку. 7 апреля. REPORT.AZ/ Внесено изменение в решение Кабинета министров "О ликвидации, приватизации и реорганизации учреждений и организаций на основе хозрасчета, находящихся на балансе министерства сельского хозяйства, деятельность которых не считается целесообразной".

Как сообщает Report, документ об изменениях подписал премьер-министр Артур Раси-заде.

Согласно изменениям, внесена добавка к части 32-1. По решению, на баланс государственного фонда семян передана Гахская районная станция шелководства.

Министерству сельского хозяйства поручено предпринять соответствующие меры по улучшению деятельности Гахской районной станции шелководства на балансе государственного фонда семян.