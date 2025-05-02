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Мухтар Бабаев: Растущий спрос на продовольствие усиливает давление на водные и земельные ресурсы

Мухтар Бабаев: Растущий спрос на продовольствие усиливает давление на водные и земельные ресурсы Производственные возможности водных и земельных ресурсов в мире с трудом удовлетворяют текущий спрос.
АПК
2 мая 2025 г. 10:21
Мухтар Бабаев: Растущий спрос на продовольствие усиливает давление на водные и земельные ресурсы

Производственные возможности водных и земельных ресурсов в мире с трудом удовлетворяют текущий спрос.

Как сообщает Report, об этом заявил представитель президента по климатическим вопросам Мухтар Бабаев на IV Форуме по развитию агробизнеса в Баку.

Он подчеркнул, что сельское хозяйство - стратегически важный сектор, обеспечивающий базовые потребности населения.

"Растущий спрос на продовольствие усиливает нагрузку на водные и земельные ресурсы. По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), около 1,7 млрд гектаров земель в мире деградированы в результате человеческой деятельности, причем более 60 % этих территорий составляют пашни и пастбища", - отметил Бабаев.

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Версия на английском языке Mukhtar Babayev: Growing demand for food raises pressure on water and land resources
Версия на азербайджанском языке Muxtar Babayev: "Ərzağa artan tələbat su və torpaq resurslarına təzyiqi gücləndirir"

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