Мухтар Бабаев: Растущий спрос на продовольствие усиливает давление на водные и земельные ресурсы

Производственные возможности водных и земельных ресурсов в мире с трудом удовлетворяют текущий спрос.

Производственные возможности водных и земельных ресурсов в мире с трудом удовлетворяют текущий спрос.

Как сообщает Report, об этом заявил представитель президента по климатическим вопросам Мухтар Бабаев на IV Форуме по развитию агробизнеса в Баку.

Он подчеркнул, что сельское хозяйство - стратегически важный сектор, обеспечивающий базовые потребности населения.

"Растущий спрос на продовольствие усиливает нагрузку на водные и земельные ресурсы. По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), около 1,7 млрд гектаров земель в мире деградированы в результате человеческой деятельности, причем более 60 % этих территорий составляют пашни и пастбища", - отметил Бабаев.