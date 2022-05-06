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Мухтар Бабаев о важности перехода на цифровое сельское хозяйство

Мухтар Бабаев о важности перехода на цифровое сельское хозяйство Азербайджан является одной из стран, страдающих от нехватки воды. Переход к цифровому сельскому хозяйству имеет решающее значение для удовлетворения растущих потребностей в воде в будущем.
АПК
6 мая 2022 г. 12:02
Мухтар Бабаев о важности перехода на цифровое сельское хозяйство

Азербайджан является одной из стран, страдающих от нехватки воды. Переход к цифровому сельскому хозяйству имеет решающее значение для удовлетворения растущих потребностей в воде в будущем.

Как сообщает Report, об этом заявил министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев, выступая на церемонии открытия международной конференции “Взгляд в будущее: переход к цифровому сельскому хозяйству”.

"Изменение климата, в том числе потери воды, приводит к деградации и эрозии почв. Поэтому технология эффективного использования воды и правильное использование сельскохозяйственных земель имеют важное значение", - отметил министр.

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Версия на английском языке Azerbaijani minister talks on importance of transition to digital agriculture
Версия на азербайджанском языке Muxtar Babayev: "Su tələbatını ödəmək üçün rəqəmsal kənd təsərrüfatına keçid vacibdir"

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