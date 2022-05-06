Мухтар Бабаев о важности перехода на цифровое сельское хозяйство

Азербайджан является одной из стран, страдающих от нехватки воды. Переход к цифровому сельскому хозяйству имеет решающее значение для удовлетворения растущих потребностей в воде в будущем.

Азербайджан является одной из стран, страдающих от нехватки воды. Переход к цифровому сельскому хозяйству имеет решающее значение для удовлетворения растущих потребностей в воде в будущем.

Как сообщает Report, об этом заявил министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев, выступая на церемонии открытия международной конференции “Взгляд в будущее: переход к цифровому сельскому хозяйству”.

"Изменение климата, в том числе потери воды, приводит к деградации и эрозии почв. Поэтому технология эффективного использования воды и правильное использование сельскохозяйственных земель имеют важное значение", - отметил министр.