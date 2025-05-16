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Мухаммад Насар: Борьба с изменением климата в числе приоритетов ФАО в Азербайджане

Мухаммад Насар: Борьба с изменением климата в числе приоритетов ФАО в Азербайджане Мухаммад Насар: Борьба с изменением климата в числе приоритетов ФАО в Азербайджане
АПК
16 мая 2025 г. 12:49
Мухаммад Насар: Борьба с изменением климата в числе приоритетов ФАО в Азербайджане

Снижение негативных последствий изменения климата и восстановление здоровья почв входят в число главных приоритетов Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) в Азербайджане.

Об этом Report заявил глава представительства ФАО в Азербайджане Мухаммад Насар.

По его словам, страна сталкивается с серьезными вызовами, связанными с изменением климата, поэтому организация реализует проекты, направленные на адаптацию к новым климатическим условиям.

Он также отметил, что Азербайджан обладает богатым биоразнообразием, и ФАО активно участвует в его защите — в том числе в сотрудничестве с национальными парками и Министерством сельского хозяйства.

Насар добавил, что сотрудничество ФАО с Азербайджаном строится на партнерских началах. "Местное представительство организации имеет статус офиса партнерства и координации, что предполагает более тесное взаимодействие с государственными органами, фермерами и сельскими общинами", - отметил он.

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Версия на английском языке Nasar Hayat: Climate change and soil health are among FAO's priorities in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Nasar Hayat: "İqlim dəyişikliyi və torpaq sağlamlığı FAO-nun Azərbaycandakı prioritetlərindədir"

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