Может ли российско-украинский конфликт повлиять на поставки сахара в Азербайджан?

Азербайджан в 2021 году импортировал из зарубежных стран 18 тыс. 036 тонн сахара, основная часть которых приходится на долю Турции (8 тыс. 059 тонн), России (5 тыс. 220 тонн) и Украины (4 тыс. 012 тонн).

Азербайджан в 2021 году импортировал из зарубежных стран 18 тыс. 036 тонн сахара, основная часть которых приходится на долю Турции (8 тыс. 059 тонн), России (5 тыс. 220 тонн) и Украины (4 тыс. 012 тонн).

В январе этого года в страну из указанных государств было ввезено 206,4 тонны сахара. По сравнению с показателями января прошлого года поставки из Турции сократились на 90,4%, или 9,44 тонны, из России - на 99,8%, или 412 тонн, из Украины – на 80%, или 745 тонн.

Учитывая, что Россия и Украина входят в число крупнейших импортеров сахара в Азербайджан, Report изучил, как продолжающаяся война между этими двумя странами повлияет на поставки сахара в Азербайджан.

Экс-министр сельского хозяйства Нахчыванской Автономной Республики Реджеп Оруджев заявил, что у Азербайджана есть возможность полностью обеспечить себя сахаром в лице Имишлинского сахарного завода (входит в Azersun Holding):

"Потребительский спрос нашей страны составляет около 250-300 тыс. тонн. Но мы не можем обеспечить это за счет местного сырья. Как известно, сахар получают из двух продуктов: сахарной свеклы и сахарного тростника. Сахарный тростник ввозится к нам из тропических стран в виде сахара-сырца, который на Имишлинском сахарном заводе превращается в сахарную пудру, соответствующую всем требованиям, и поставляется на потребительский рынок. Кроме того, производимую нами сахарную пудру мы экспортируем в Грузию и другие страны СНГ".

Р.Оруджев также коснулся возможных проблем: "Хотя в нашу страну периодически ввозятся партии сахара из Украины и из России, у нас нет сильной потребности в этом. Как я уже говорил, местное производство удовлетворяет наш спрос. Не думаю, что у нас могут возникнуть проблемы с обеспечением из-за войны. Естественно, неизбежны проблемы с логистикой. Логистический путь ввозимого в страну сахара-сырца может пролегать именно через зону конфликта".

Напомним, что председатель наблюдательного совета ООО "Azersun Holding" Абдолбари Гезал также отметил, что некоторое время назад не было причин для беспокойства населения по поводу обеспечения сахаром: "Причин для беспокойства нет. У нас есть резервные амбары и возможности. Мы не планируем значительного роста цен. Рост цен может составить 3-5% из-за мирового рынка. Но наличие резерва на складах не позволяет, чтобы цены на партии отличались. Мы сочетаем продукцию из запасов с теми, что на продаже, отчего выигрывает азербайджанский народ. Благодаря нашей балансировке люди не сталкиваются с шоковой ситуацией. Этим мы помогаем и государству".