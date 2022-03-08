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Мировые цены на пшеницу выросли до 14-летнего максимума

Мировые цены на пшеницу выросли до 14-летнего максимума Пшеничные фьючерсы на Чикагской бирже выросли более, чем на 6%, — до 14-летнего максимума.
АПК
8 марта 2022 г. 15:09
Мировые цены на пшеницу выросли до 14-летнего максимума

Пшеничные фьючерсы на Чикагской бирже выросли более, чем на 6%, — до 14-летнего максимума.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, после начала войны в Украине рынок пшеницы вырос более, чем на 40%, — это стало самым высоким уровнем роста на зерновую за всю историю наблюдений. 7 марта рынок достиг максимума с 2008 года — до $12,6 за бушель.

7 марта 2022 года выросли котировки на кукурузу (на 2,7% — до $7,75 за бушель) и сою (на 2,1% — до $16,95 за бушель). Цены на эти культуры находятся на самом высоком уровне с сентября 2012 года.

Около трети мирового экспорта пшеницы, а также 19% экспорта кукурузы приходятся на Украину и РФ.

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