О нас
Report Georgia
Аудио новости

Мировые цены на продукты достигли рекорда за последние 10 лет

Мировые цены на продукты достигли рекорда за последние 10 лет Мировой индекс цен на продовольственные товары в октябре вырос на 3% по сравнению с сентябрем, до 133,2 пункта. Таким образом, цены выросли до рекордного уровня с июля 2011 года, что связано главным образом с ростом цен на растительное масло и зерновые.
АПК
4 ноября 2021 г. 16:36
Мировые цены на продукты достигли рекорда за последние 10 лет

Мировой индекс цен на продовольственные товары в октябре вырос на 3% по сравнению с сентябрем, до 133,2 пункта. Таким образом, цены выросли до рекордного уровня с июля 2011 года, что связано главным образом с ростом цен на растительное масло и зерновые.

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, это следует из пресс-релиза Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО).

Так, индекс цен на растительное масло подскочил на 9,6% к сентябрю, или на 16,3 пункта, до 184,8 пункта. Такое повышение объясняется главным образом ростом цен на пальмовое, соевое, подсолнечное и рапсовое масло.

Индекс цен на зерновые в октябре вырос на 3,2%, или на 4,3 пункта, до 137,1 пункта, причем сильнее всего подорожала пшеница в результате сокращения экспортного предложения при активном мировом спросе; подорожал также ячмень, отмечает организация.

Подорожала, хотя и не настолько, молочная продукция, индекс цен на которую в октябре вырос до 120,7 пункта. При этом сильнее всего выросли цены на обезжиренное сухое молоко, цельное сухое молоко и сливочное масло, говорится в релизе.

Индекс цен на мясо составил 112,1 пункта, продемонстрировав снижение на 0,7%, или на 0,8 пункта. Больше всего упали котировки свинины. Это объясняется главным образом сокращением закупок со стороны Китая. Также упали цены на говядину - в связи с резким удешевлением мяса, поставляемого из Бразилии. Котировки цен на мясо птицы, напротив, выросли под влиянием высокого спроса в мире; в то же время объемы производства растут медленно в силу удорожания кормов и вспышек птичьего гриппа, особенно в Европе.

Наконец, индекс цен на сахар в октябре составил 119,1 пункта (снижение на 2,1 пункта, или на 1,8%). Понижение показателя связано с ограниченным импортным спросом на мировых рынках и прогнозируемым увеличением объемов экспорта со стороны Индии и Таиланда.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Qlobal ərzaq qiymətləri son 10 il üçün rekord həddə çatıb

Самое важное

В Азербайджане 37 школам и лицеям присвоены имена национальных героев и героев Отечественной войны
В Азербайджане 37 школам и лицеям присвоены имена национальных героев и героев Отечественной войны
4 ноября 2021 г. 15:46
Глава МИД: Мы готовы к нормализации отношений с Арменией на основе международных норм и принципов
Глава МИД: Мы готовы к нормализации отношений с Арменией на основе международных норм и принципов
4 ноября 2021 г. 15:40
Президент: Азербайджан сам смог разрешить конфликт, восстановив свою территориальную целостность
Президент: Азербайджан сам смог разрешить конфликт, восстановив свою территориальную целостность
4 ноября 2021 г. 10:34
В Баку начался VIII Глобальный форум
ФотоВ Баку начался VIII Глобальный форум
4 ноября 2021 г. 10:04
В Баку открывается форум Мир после COVID-19
В Баку открывается форум "Мир после COVID-19"
4 ноября 2021 г. 06:15
Муниципалитеты в Азербайджане лишатся полномочий по сбору некоторых налогов
Муниципалитеты в Азербайджане лишатся полномочий по сбору некоторых налогов
3 ноября 2021 г. 17:07
Вводятся налоговые льготы в связи с оплатой лечения внутри страны и за ее пределами
Вводятся налоговые льготы в связи с оплатой лечения внутри страны и за ее пределами
3 ноября 2021 г. 11:55
В Азербайджане освободят от НДС импорт гибридных автомобилей
В Азербайджане освободят от НДС импорт гибридных автомобилей
3 ноября 2021 г. 11:19
Минобразования Грузии о причинах закрытия азербайджаноязычных школ
Минобразования Грузии о причинах закрытия азербайджаноязычных школ
2 ноября 2021 г. 15:57
Азерэнержи: В ближайшее время Агдам будет обеспечен электроэнергией
"Азерэнержи": В ближайшее время Агдам будет обеспечен электроэнергией
2 ноября 2021 г. 14:26

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi