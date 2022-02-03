Мировые цены на продовольствие выросли в январе

Мировые цены на продовольственные сырьевые товары выросли в январе, в основном из-за сокращения предложения растительных масел.

Мировые цены на продовольственные сырьевые товары выросли в январе, в основном из-за сокращения предложения растительных масел.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такие данные распространила в четверг Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО).

Cреднее значение индекса продовольственных цен ФАО, который отражает помесячные изменения международных цен на основные виды продовольствия, составило в январе 135,7 пункта, что на 1,1% выше, чем в декабре.

Индекс цен на растительные масла возрос на 4,2%, достигнув исторического максимума.

В прошлом месяце выросли также индексы цен на зерновые, на молочные продукты и на мясо. Индекс цен на сахар стал единственным показателем, который снизился в январе на 3,1% по сравнению с предыдущим месяцем "в том числе благодаря благоприятным прогнозам производства в ключевых странах-экспортерах - Индии и Таиланде".