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Мировые цены на продовольствие выросли в январе

Мировые цены на продовольствие выросли в январе Мировые цены на продовольственные сырьевые товары выросли в январе, в основном из-за сокращения предложения растительных масел.
АПК
3 февраля 2022 г. 14:47
Мировые цены на продовольствие выросли в январе

Мировые цены на продовольственные сырьевые товары выросли в январе, в основном из-за сокращения предложения растительных масел.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такие данные распространила в четверг Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО).

Cреднее значение индекса продовольственных цен ФАО, который отражает помесячные изменения международных цен на основные виды продовольствия, составило в январе 135,7 пункта, что на 1,1% выше, чем в декабре.

Индекс цен на растительные масла возрос на 4,2%, достигнув исторического максимума.

В прошлом месяце выросли также индексы цен на зерновые, на молочные продукты и на мясо. Индекс цен на сахар стал единственным показателем, который снизился в январе на 3,1% по сравнению с предыдущим месяцем "в том числе благодаря благоприятным прогнозам производства в ключевых странах-экспортерах - Индии и Таиланде".

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