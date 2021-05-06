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Мировые цены на продовольствие выросли до шестилетнего максимума

Мировые цены на продовольствие выросли до шестилетнего максимума Рост обусловлен в первую очередь значительным повышением индексов цен на сахар, растительные масла, мясо, молочную продукцию и зерновые
АПК
6 мая 2021 г. 15:19
Мировые цены на продовольствие выросли до шестилетнего максимума

Индекс цен на продовольственные товары в апреле вырос на 1,7% по сравнению с мартом, до 120,9 пункта, индикатор растет уже одиннадцатый месяц подряд и достиг максимума с мая 2014 года.

Как передает Report, это следует из пресс-релиза Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO).

Отмечается, что рост обусловлен в первую очередь значительным повышением индексов цен на сахар, растительные масла, мясо, молочную продукцию и зерновые. Так, индекс цен на зерновые в апреле составил 125,1 пункта, что на 1,5 пункта или 1,2% выше мартовского показателя. "Несмотря на то, что в марте этот показатель снизился, в апреле рост возобновился, в результате чего значение этого индекса на 25,8 пункта (+26%) превысило уровень апреля 2020 года", — пишет FAO.

Индекс цен на сахар в апреле составил 100 пунктов, что на 3,8 пункта или 3,9% выше мартовского значения.

Индекс цен на растительное масло поднялся к апрелю на 2,9 пункта (+1,8%) и составил 162 пункта по сравнению с уровня марта. Сохранение высоких значений этого индекса главным образом обусловлено повышением цен на пальмовое, соевое, рапсовое масла, отмечается в релизе.

Индекс цен на молочную продукцию вырос на 1,4 пункта (+1,2%), до 118,9 пункта. FAO пишет, что таким образом, рост данного индекса продолжается одиннадцатый месяц подряд, в результате чего его значение оказалось на 24,1% выше, чем в соответствующий период прошлого года.

Наконец, индекс цен FAO на мясо составил 101,8 пункта, что на 1,7 пункта или 1,7% выше уровня марта. Рост данного показателя продолжается седьмой месяц подряд. "В апреле повысились котировки говядины и баранины, что объясняется активным спросом в Восточной Азии на фоне сокращения предложения со стороны Океании в связи с ремонтом стада и низким уровнем запасов", — говорится в релизе.

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