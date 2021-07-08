Мировые цены на продовольствие в июне снизились впервые за 12 месяцев

Больше всего упали цены на сливочное масло из-за "быстрого снижения мирового импортного спроса и незначительного увеличения запасов, особенно в Европе"

Мировые цены на продовольственные сырьевые товары в июне снизились впервые за 12 месяцев.

Как передает Report со ссылкой на Продовольственную и сельскохозяйственную организацию Объединенных Наций (FAO), среднее значение индекса продовольственных цен FAO, который отражает помесячные изменения международных цен на основные виды продовольствия, составило в прошлом месяце 124,6 пункта, что на 2,5% меньше, чем в мае, но почти на 34% выше показателя 2020 года.

Индекс цен на растительное масло FAO в июне снизился на 9,8%, достигнув минимального за 4 месяца значения. Отмечается, что падение произошло из-за снижения "мировых цен на пальмовое, соевое и подсолнечное масла".

Значение индекса цен на зерновые снизилось на 2,6%, а на молочные продукты - на 1%. Отмечается, что больше всего упали цены на сливочное масло из-за "быстрого снижения мирового импортного спроса и незначительного увеличения запасов, особенно в Европе".

Индекс цен на сахар вырос по сравнению с предыдущим месяцем на 0,9%, а на мясо - на 2,1%.