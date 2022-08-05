Мировые цены на продовольственные товары продолжают снижаться

Мировые цены на продовольственные товары после достижения рекордно высокого уровня в марте продолжают снижаться четвертый месяц подряд.

Мировые цены на продовольственные товары после достижения рекордно высокого уровня в марте продолжают снижаться четвертый месяц подряд.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО).

Индекс продовольственных цен ФАО, который отражает помесячные изменения международных цен на основные виды продовольствия, в июле составил 140,9 пункта. Это на 8,6% ниже, чем в июне 2022 года, но на 13,1% выше, чем в июле 2021 года.

"Снижение цен на продовольственные товары с очень высоких уровней можно только приветствовать, особенно с точки зрения доступа к продовольствию, - прокомментировал ситуацию главный экономист ФАО Максимо Тореро Каллен. - Однако остается много неопределенности, включая высокие цены на удобрения, которые могут повлиять на перспективы будущего производства и средства к существованию фермеров, а также мрачные перспективы мировой экономики и колебания курсов валют. Все это создает серьезные проблемы для глобальной продовольственной безопасности".

Индекс цен на зерновые ФАО в июле снизился на 11,5%, "оставаясь при этом на 16,6% выше значения июля 2021 года". "Цены снизились на все зерновые. Мировые цены на пшеницу упали на 14,5%, частично как следствие соглашения, достигнутого между Украиной и Российской Федерацией о разблокировании экспорта из ключевых портов Черного моря, и частично из-за сезонного наличия урожая в Северном полушарии", - говорится в сообщении.

Индекс расценок на растительные масла ФАО в июле снизился на 19,2% по сравнению с июнем, что стало минимумом за 10 месяцев. Эксперты организации отмечают, что "цены на подсолнечное масло также заметно снизились на фоне снижения мирового спроса на импорт, несмотря на сохраняющуюся логистическую неопределенность в Черноморском регионе".