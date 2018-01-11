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    Мировые цены на продовольственные товары в декабре снизились

    Глобальный индекс продовольственных цен достиг трехлетнего максимума

    Баку. 11 января. REPORT.AZ/ Мировые цены на продовольственные товары снизились в декабре 2017 года. Как сообщает Report со ссылкой на Bloomberg, данные основаны на индексе продовольственных цен Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО).

    Согласно статистике ФАО, индекс продовольственных цен ФАО составил в декабре 169,8 пункта, снизившись на 3,3 пункта по сравнению с аналогичным прошлогодним показателем. В ноябре индекс был равен 175,8 пункта. Больше всего подешевели в декабре молоко, растительное масло, сахар и мясо.

    Следует отметить, что по итогам 2017 года мировой индекс продовольственных цен увеличился на 8,2 пункта в годовом исчислении, до 174,6 пункта. Хотя это самый высокий показатель после 2014 года, тем не менее, на 24% ниже уровня в 230 пунктов того же года.

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