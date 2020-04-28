В мире ожидается дефицит российской пшеницы

Из-за введения квоты на экспорт российской пшеницы и ее досрочной выработки мир рискует остаться без зерна в то время, когда ряд стран как раз собрались провести дополнительные закупки.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Bloomberg.

В марте министерство сельского хозяйства России установило временные ограничения на экспорт ряда зерновых культур, в том числе пшеницы. До 30 июня можно вывезти не более семи тонн зерна. Это было сделано с целью сдерживания роста цен.

Квоту полностью выработали до 26 апреля, и теперь Россия не может поставлять зерно до 1 июля, когда должен поспеть новый урожай. Исключения составляют только несколько государств-соседей, к которым по-прежнему экспортируется пшеница.

Как отмечает агентство, Россия является самым крупным поставщиком пшеницы, из-за ограничения поставок миру может грозить дефицит продовольствия и повышение цен. В то же время некоторые эксперты допускают, что американские или европейские поставщики могут обратить ситуацию в свою пользу.