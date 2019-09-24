Минск инициирует введение госрегулирования цен на сахар в странах ЕАЭС

Беларусь инициирует введение госрегулирования цен на сахар в странах ЕАЭС для стабилизации ситуации на рынке.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом заявил председатель концерна "Белгоспищепром" Александр Забелло.

"Вопрос справедливой цены на сахар очень актуален в ЕАЭС. Опыт Беларуси (установления предельных минимальных цен на белый кристаллический сахар) коллеги оценили положительно: сейчас речь идет о том, чтобы во всех странах союза ввести госрегулирование цен на сахар", - сказал Забелло.

"Это экономический подход, который позволит выровнять ситуацию, не загнать в убытки производство сахара на всех этапах - начиная с поля и заканчивая реализацией в розничной торговле, чтобы сегодня зарабатывали и сельхозпредприятия, и производители, и торговля", - добавил он.

По его словам, стороны сошлись во мнении, что справедливая оптово-отпускная цена на белый сахар - 500-550 долларов за тонну. "Эта цена покроет затраты на производство по всей цепочке и обеспечит минимальный уровень рентабельности", - полагает глава концерна.

В целом, как констатировал Забелло, на протяжении последних лет ситуация на рынке сахара в ЕАЭС складывается крайне сложная. "К сожалению, в союзе до сих пор не решен вопрос баланса спроса, производства и реализации сахара. По некоторым направлениям мы ощущаем дефицит, по отдельным, напротив, профицит. (. . .) В последние годы сложилась ситуация, когда российские производители увеличили производство: при емкости рынка 5-5,5 млн тонн на протяжении трех лет они выпускают более 6 млн тонн сладкого песка. Схожее положение дел и у нас: мы производим вдвое больше сахара, чем потребляем. Таким образом, с учетом переходящих запасов на союзном рынке профицит сахара достиг почти 1 млн тонн. И его нужно продавать", - заметил глава концерна.

По его словам, нерешенным остается вопрос, касающийся изъятия белого сахара, происходящего из отдельных стран СНГ, из режима свободной торговли СНГ.

"Речь в основном идет о поставках украинского сахара на территорию союза. Три из пяти стран (Россия, Беларусь, Казахстан) изъяли белый сахар из режима свободной торговли СНГ. Армения и Кыргызстан продолжают импортировать украинский сахар, так как присоединились к договору о создании ЕАЭС уже после подписания договора о зоне свободной торговли в СНГ", - уточнил он.

"По мнению участников Евразийской сахарной ассоциации, поставки сахара по демпинговым ценам дестабилизируют рынки стран ЕАЭС и создают производителям сахара и сахаросодержащей продукции неравные условия хозяйствования. Кроме того, действующие льготы при импорте сахара-сырца у трех из пяти стран заставляют наших сахаропроизводителей конкурировать с производителями в южном полушарии, которые в силу климатических особенностей могут получать больше сахара с 1 гектара пашни", - добавил Забелло.

Он также напомнил, что в этом году заканчивается льгота Казахстана при импорте сахара-сырца. "В дальнейшем в рамках обязательств Казахстана при присоединении к ВТО импортная пошлина на сахар-сырец согласована в размере 5%, что не соответствует действующим ставкам единого таможенного тарифа ЕАЭС в размере 140-250 долларов", - подчеркнул глава концерна.

Забелло сообщил, что в конце августа министр по промышленности и агропромышленному комплексу Евразийской экономической комиссии Александр Субботин провел консультации по вопросам о ситуации на рынке сахара и кондитерских изделий.

"По итогам консультаций участники одобрили необходимость принятия мер, выравнивающих условия импорта сахара и сахара-сырца, а также кондитерских изделий всеми странами - членами ЕАЭС", - уточнил он. По его информации, на текущей неделе в рамках ЕЭК с участием Евразийской сахарной ассоциации планируется провести очередную встречу в Кыргызстане.