Минсельхоз США снизил прогноз мирового сбора пшеницы

Минсельхоз США снизил прогноз сбора пшеницы в мире в этом году из-за ожидаемого сокращения урожая в Канаде и Аргентине, входящих в число ведущих экспортеров.

Минсельхоз США снизил прогноз сбора пшеницы в мире в этом году из-за ожидаемого сокращения урожая в Канаде и Аргентине, входящих в число ведущих экспортеров.

Об этом Report сообщает со ссылкой на "Интерфакс".

По оценке ведомства, мировой сбор пшеницы в текущем сезоне составит 780,59 млн тонн, что на 2 млн тонн ниже ноябрьской оценки (782,68 млн тонн), говорится в декабрьском отчете министерства.

Совокупный урожай в странах-лидерах по экспорту (к ним Минсельхоз США относит Аргентину, Австралию, Канаду, Евросоюз, Россию и Украину) прогнозируется на уровне 328,72 млн тонн (месяцем ранее оценка была выше и составляла 330,8 млн тонн).

В частности, прогноз урожая в Аргентине был снижен на 3 млн тонн, до 12,5 млн тонн, на фоне сокращения посевных площадей и урожайности из-за засушливой погоды. Ожидается, что в результате урожай окажется самым низким с сезона 2015-2016 годов. Оценка урожая пшеницы в Канаде также была снижена (на 1,2 млн тонн, до 33,8 млн тонн), а прогноз урожая в Австралии был повышен (на 2,1 млн тонн, до 36,6 млн тонн).

Прогнозы урожая пшеницы для остальных ведущих экспортеров остались неизменными: 134,3 млн тонн для стран Евросоюза, 91 млн тонн для РФ и 20,5 млн тонн для Украины. На прежнем уровне была сохранена и оценка сбора пшеницы в США - 44,9 млн тонн.