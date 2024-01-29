Минсельхоз рассказал о мерах в рамках проекта "Из города в село"

В Министерстве сельского хозяйства назвали меры, принятые в 2023 году в рамках проекта "Из города в село", который служит развитию агротуризма и созданию возможностей дополнительного заработка для владельцев фермерских хозяйств.

В Министерстве сельского хозяйства назвали меры, принятые в 2023 году в рамках проекта "Из города в село", который служит развитию агротуризма и созданию возможностей дополнительного заработка для владельцев фермерских хозяйств.

Как сообщили Report в министерстве, в прошлом году в Шабранском, Гусарском, Гёйгёльском, Шамахинском, Исмаиллинском, Габалинском, Огузском, Гахском, Загатальском, Балакянском районах проведен мониторинг 33 фермерских хозяйств. В 9 агротуристических хозяйствах в Исмаиллинском, Загатальском, Гёйгёльском, Шамахинском, Огузском, Гахском, Лянкяранском и Астаринском районах завершены работы по благоустройству.

В 2023 году на фермерских хозяйствах, поддерживаемых в рамках проекта, было создано 8 агротуров, а для расширения сети их продаж организованы инфотуры для представителей 53 туристических компаний.

В различных регионах были проведены презентации с целью информирования владельцев фермерских хозяйств о проекте "Из города в село". Кроме того, 105 владельцев фермерских хозяйств из Гёйгёльского, Шамахинского, Исмаиллинского, Габалинского, Огузского, Гахского и Загатальского районов прошли различные тренинги по агротуризму.