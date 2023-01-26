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Минсельхоз открыт к обсуждению проблем с субсидиями

Минсельхоз открыт к обсуждению проблем с субсидиями Министерство сельского хозяйства готово к обсуждению проблем в связи с субсидиями.
АПК
26 января 2023 г. 13:19
Минсельхоз открыт к обсуждению проблем с субсидиями

Министерство сельского хозяйства готово к обсуждению проблем в связи с субсидиями.

Как передает Report, об этом завотделом права и исполнительной дисциплины министерства сельского хозяйства Азербайджана Ниджат Эфендиев сказал на заседании комитета Милли Меджлиса по аграрной политике, комментируя замечания депутатов относительно выплаты субсидий.

По его словам, существует установленная процедура выплаты субсидий, за рамки которой министерство выходить не может.

Представитель министра добавил, что в Азербайджане применяются единые правила посевов: "В каждом районе определяется посевная площадь, земли орошаются поэтапно в одном порядке".

Депутат отметил, что земли в аренду предоставляют органы местной исполнительной власти в электронной форме, а министерство лишь дает заключение.

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Версия на азербайджанском языке Nazirlik rəsmisi: "Subsidiyalarla bağlı problemlərin müzakirəsinə hazırıq"

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