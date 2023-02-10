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Минсельхоз обратился к владельцам теплиц

Минсельхоз обратился к владельцам теплиц Владельцы теплиц, холодильных складов и зерновых элеваторов должны представить отчеты в Электронной информационной системе сельского хозяйства до 15 февраля.
АПК
10 февраля 2023 г. 11:50
Минсельхоз обратился к владельцам теплиц

Владельцы теплиц, холодильных складов и зерновых элеваторов должны представить отчеты в Электронной информационной системе сельского хозяйства до 15 февраля.

Об этом Report сообщили в Министерстве сельского хозяйства.

Для этого в электронной системе созданы модули для регистрации теплиц, холодильных складов и зерновых элеваторов.

"В связи с этим министерство доводит до сведения физических и юридических лиц, являющихся поставщиками и производителями, что до 15 февраля (https://eagro.az/) необходимо представить итоговые отчеты за 2022 год, а также отчет за январь текущего года.
Предприниматели также могут обратиться на горячую линию Министерства сельского хозяйства по короткому номеру 1652 или в Государственные центры аграрного развития по вопросам электронной регистрации и отчетности" - сообщили в Минсельхозе.

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