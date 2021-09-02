Минсельхоз: для получения субсидий на посев страхование обязательно

Министерство сельского хозяйства Азербайджана обнародовало условия предоставления субсидий на посев на основе указа президента Азербайджана "О внесении поправок в порядок субсидирования производства сельскохозяйственной продукции".

Министерство сельского хозяйства Азербайджана обнародовало условия предоставления субсидий на посев на основе указа президента Азербайджана "О внесении поправок в порядок субсидирования производства сельскохозяйственной продукции".

Об этом Report сообщили в министерстве.

В сообщении отмечается, что в соответствии с указом, аграрные субсидии для посевов на площади более 10 гектаров будут выдаваться на 3 года с обязательным условием аграрного страхования.

Эти поправки коснутся продукции, представляющей особую значимость с точки зрения продовольственной безопасности страны и экспортоориентированного производства. Ежегодно перечень этой продукции будет определяться Советом по аграрным субсидиям.