Минсельхоз начинает прием заявок на конкурс по сельхозземелям в Ходжавенде, Ходжалы и Лачыне
АПК
- 01 сентября, 2025
- 12:46
Министерство сельского хозяйства начинает прием заявок на инвестиционный конкурс по сдаче в аренду сельскохозяйственных земель предпринимательским субъектам в Ходжавенде, Ходжалы и Лачыне.
Об этом сообщает Report со ссылкой на министерство.
Все этапы конкурса будут проведены в соответствии с "Правилами проведения инвестиционных конкурсов по сдаче в аренду сельскохозяйственных земель на освобожденных от оккупации территориях предпринимательским субъектам", утвержденными указом президента Азербайджана от 27 ноября 2024 года.
