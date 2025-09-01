    Ильхам Алиев ШОС Китай Реджеп Тайип Эрдоган

    Минсельхоз начинает прием заявок на конкурс по сельхозземелям в Ходжавенде, Ходжалы и Лачыне

    АПК
    • 01 сентября, 2025
    • 12:46
    Министерство сельского хозяйства начинает прием заявок на инвестиционный конкурс по сдаче в аренду сельскохозяйственных земель предпринимательским субъектам в Ходжавенде, Ходжалы и Лачыне.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на министерство.

    Все этапы конкурса будут проведены в соответствии с "Правилами проведения инвестиционных конкурсов по сдаче в аренду сельскохозяйственных земель на освобожденных от оккупации территориях предпринимательским субъектам", утвержденными указом президента Азербайджана от 27 ноября 2024 года.

    Азербайджан   Минсельхоз   инвестконкурс   предприниматели   Карабах   Лачын   Ходжавенд   Ходжалы  
