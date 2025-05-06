Минсельхоз на выставках в Баку представит несколько проектов по применению ИИ

Минсельхоз на выставках в Баку представит несколько проектов по применению ИИ

В ходе 18-й Азербайджанской международной сельскохозяйственной выставки (Caspian Agro) и 30-й юбилейной Азербайджанской международной выставки пищевой промышленности (InterFood Азербайджан) Министерство сельского хозяйства представило ряд проектов по применению искусственного интеллекта (ИИ).

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель директора Центра аграрных инноваций Тогрул Гафарбейли на пресс-конференции, посвященной выставке.

По его словам, применение ИИ является одним из главных приоритетов в сельском хозяйстве.

"После долгих исследований было установлено, что синергии между кадрами, подготовленными в сфере искусственного интеллекта в Азербайджане, и крупными агропарками на рынке нет, хотя и существует потребность. Мы хотим впервые создать эту синергию в текущем году", - отметил он.