Минсельхоз: Расширится переселение животноводческих хозяйств на пастбища в Кяльбаджаре и Лачыне

В следующем году перекочевка крупного рогатого скота и пчелиных семей на кяльбаджарские и лачынские пастбища будет организована в более совершенной форме, и ожидается расширение масштабов перекочевок.

В следующем году лучше будет организовано переселение животноводческих и пчеловодческих хозяйств на летние пастбища в Кяльбаджаре и Лачыне, эта работа будет расширена.

Об этом сообщил Report начальник отдела контроля за землепользованием Минсельхоза Фирудин Тагиев.

По его словам, в этом году на пастбища на освобожденных территориях было переселено в общей сложности 329 166 голов мелкого рогатого скота, 23 794 голов крупного рогатого скота. Всего на кяльбаджарские и лачынские пастбища переселились 940 овцеводческих хозяйств. Пчеловоды перевезли в Восточно-Зангезурский и Карабахский экономические районы более 61 тыс. пчелосемей.