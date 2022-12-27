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Минсельхоз: Расширится переселение животноводческих хозяйств на пастбища в Кяльбаджаре и Лачыне

Минсельхоз: Расширится переселение животноводческих хозяйств на пастбища в Кяльбаджаре и Лачыне В следующем году перекочевка крупного рогатого скота и пчелиных семей на кяльбаджарские и лачынские пастбища будет организована в более совершенной форме, и ожидается расширение масштабов перекочевок.
АПК
27 декабря 2022 г. 13:56
Минсельхоз: Расширится переселение животноводческих хозяйств на пастбища в Кяльбаджаре и Лачыне

В следующем году лучше будет организовано переселение животноводческих и пчеловодческих хозяйств на летние пастбища в Кяльбаджаре и Лачыне, эта работа будет расширена.

Об этом сообщил Report начальник отдела контроля за землепользованием Минсельхоза Фирудин Тагиев.

По его словам, в этом году на пастбища на освобожденных территориях было переселено в общей сложности 329 166 голов мелкого рогатого скота, 23 794 голов крупного рогатого скота. Всего на кяльбаджарские и лачынские пастбища переселились 940 овцеводческих хозяйств. Пчеловоды перевезли в Восточно-Зангезурский и Карабахский экономические районы более 61 тыс. пчелосемей.

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Версия на английском языке Ministry of Agriculture: Resettlement of livestock farms to pastures in Kalbajar and Lachin will expand
Версия на азербайджанском языке KTN: “2023-cü ildə mal-qaranın Kəlbəcər və Laçın yaylaqlarına köçürülməsi genişləndiriləcək”

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