О нас

Минсельхоз Казахстана: "Серый" импорт пшеницы наносит ущерб бюджету на $500 млн

Минсельхоз Казахстана: "Серый" импорт пшеницы наносит ущерб бюджету на $500 млн "Серый" импорт пшеницы наносит ущерб госбюджету Казахстана на 500 млн долларов.
АПК
11 апреля 2023 г. 17:15

"Серый" импорт пшеницы наносит ущерб госбюджету Казахстана на 500 млн долларов.

Как передает Report со ссылкой на МИА "Казинформ", об этом сообщил вице-министр сельского хозяйства Ербол Тасжуреков на брифинге Службы центральных коммуникаций.

"В последние годы казахстанский рынок пшеницы терпит убытки из-за незаконного, "серого" импорта. Завезенная пшеница, без уплаты транзитного тарифа, отправляется в Среднюю Азию и Афганистан, в виде реэкспорта. Объем "серого" импорта зерна составляет 1,5-2 млн тонн в год, общий размер ущерба, наносимого государству оценивается в 500 млн долларов. Ущерб складывается от неуплаты транзитного тарифа, НДС и других платежей", - сказал Тасжуреков.

Вице-министр также сообщил, что на 1 марта текущего года положительный баланс по пшенице составляет 10,4 млн тонн. Этого объема пшеницы достаточно для нужд внутреннего рынка и в определенном размере для экспорта. В настоящее время у фермеров есть возможность продавать пшеницу по выгодной цене и, до нового сезона уборки зерновых, освободить склады для хранения пшеницы.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

Представители ЕС и ООН: Мы продолжим поддерживать Азербайджан в вопросе разминирования
Представители ЕС и ООН: Мы продолжим поддерживать Азербайджан в вопросе разминирования
4 апреля 2023 г. 18:09
США начнут обучать ВСУ применению в бою танков Abrams
США начнут обучать ВСУ применению в бою танков Abrams
5 апреля 2023 г. 07:59
Состоялась конференция, посвященная 100-летнему юбилею академика Зарифы Алиевой
ФотоСостоялась конференция, посвященная 100-летнему юбилею академика Зарифы Алиевой
5 апреля 2023 г. 18:15
ГЭЦ обратился к участникам выпускного экзамена
ГЭЦ обратился к участникам выпускного экзамена
6 апреля 2023 г. 12:10
Бензема обогнал Рауля по голам в Эль-Класико
Бензема обогнал Рауля по голам в Эль-Класико
6 апреля 2023 г. 21:27
В рамках Года Гейдара Алиева в поселке Мушфигабад проведена акция по посадке деревьев
ФотоВ рамках "Года Гейдара Алиева" в поселке Мушфигабад проведена акция по посадке деревьев
8 апреля 2023 г. 13:07
Британская разведка: Кремль убеждает россиян, что контролирует оккупированные территории
Британская разведка: Кремль убеждает россиян, что контролирует оккупированные территории
9 апреля 2023 г. 13:44
20 апреля произойдет первое в этом году солнечное затмение
20 апреля произойдет первое в этом году солнечное затмение
10 апреля 2023 г. 08:45
Завершился официальный визит президента Азербайджана в Казахстан
ФотоЗавершился официальный визит президента Азербайджана в Казахстан
10 апреля 2023 г. 20:07
По дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехали 13 автомобилей МККК
ФотоПо дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехали 13 автомобилей МККК
11 апреля 2023 г. 09:35

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi