Минсельхоз Казахстана: "Серый" импорт пшеницы наносит ущерб бюджету на $500 млн

"Серый" импорт пшеницы наносит ущерб госбюджету Казахстана на 500 млн долларов.

"Серый" импорт пшеницы наносит ущерб госбюджету Казахстана на 500 млн долларов.

Как передает Report со ссылкой на МИА "Казинформ", об этом сообщил вице-министр сельского хозяйства Ербол Тасжуреков на брифинге Службы центральных коммуникаций.

"В последние годы казахстанский рынок пшеницы терпит убытки из-за незаконного, "серого" импорта. Завезенная пшеница, без уплаты транзитного тарифа, отправляется в Среднюю Азию и Афганистан, в виде реэкспорта. Объем "серого" импорта зерна составляет 1,5-2 млн тонн в год, общий размер ущерба, наносимого государству оценивается в 500 млн долларов. Ущерб складывается от неуплаты транзитного тарифа, НДС и других платежей", - сказал Тасжуреков.

Вице-министр также сообщил, что на 1 марта текущего года положительный баланс по пшенице составляет 10,4 млн тонн. Этого объема пшеницы достаточно для нужд внутреннего рынка и в определенном размере для экспорта. В настоящее время у фермеров есть возможность продавать пшеницу по выгодной цене и, до нового сезона уборки зерновых, освободить склады для хранения пшеницы.