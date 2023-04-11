Минсельхоз Казахстана: "Серый" импорт пшеницы наносит ущерб бюджету на $500 млн

"Серый" импорт пшеницы наносит ущерб госбюджету Казахстана на 500 млн долларов.
Как передает Report со ссылкой на МИА "Казинформ", об этом сообщил вице-министр сельского хозяйства Ербол Тасжуреков на брифинге Службы центральных коммуникаций.
"В последние годы казахстанский рынок пшеницы терпит убытки из-за незаконного, "серого" импорта. Завезенная пшеница, без уплаты транзитного тарифа, отправляется в Среднюю Азию и Афганистан, в виде реэкспорта. Объем "серого" импорта зерна составляет 1,5-2 млн тонн в год, общий размер ущерба, наносимого государству оценивается в 500 млн долларов. Ущерб складывается от неуплаты транзитного тарифа, НДС и других платежей", - сказал Тасжуреков.
Вице-министр также сообщил, что на 1 марта текущего года положительный баланс по пшенице составляет 10,4 млн тонн. Этого объема пшеницы достаточно для нужд внутреннего рынка и в определенном размере для экспорта. В настоящее время у фермеров есть возможность продавать пшеницу по выгодной цене и, до нового сезона уборки зерновых, освободить склады для хранения пшеницы.