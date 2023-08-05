Минсельхоз: Фермеры получат субсидии на повторный посев

В Азербайджане фермеры, желающие получить субсидию на повторный посев, должны до 31 августа внести заявление о повторном посеве в электронную сельскохозяйственную информационную систему (ЭСИС).

В Азербайджане фермеры, желающие получить субсидию на повторный посев, должны до 31 августа внести заявление о повторном посеве в электронную сельскохозяйственную информационную систему (ЭСИС).

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство сельского хозяйства Азербайджана.

Согласно информации, в 2023 году фермеры, посеявшие рис, кукурузу, картофель, подсолнечник, просо, сорго, сою после основных посевов, получат субсидии в размере 100 манатов с гектара.

Выплата субсидий на повторный посев будет производиться начиная с сентября.