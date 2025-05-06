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Минсельхоз: Будут организованы поездки фермеров с освобожденных территорий на выставки в Баку

Минсельхоз: Будут организованы поездки фермеров с освобожденных территорий на выставки в Баку 11:56
АПК
6 мая 2025 г. 12:14
Минсельхоз: Будут организованы поездки фермеров с освобожденных территорий на выставки в Баку

Будут организованы визиты фермеров из различных регионов Азербайджана, Нахчывана, в том числе действующих на освобожденных территориях, на выставки Caspian Agro и 30-ю Юбилейную азербайджанскую международную выставку пищевой промышленности InterFood Azerbaijan.

Как сообщает Report, об этом заявил представитель Министерства сельского хозяйства Тогрул Гафарбейли на пресс-конференции, посвященной выставкам, которые пройдут 13-16 мая.

По его словам, в результате посещения выставок фермерами поощряется обмен опытом, что, в свою очередь, способствует повышению качества производства и улучшению условий жизни в сельской местности: "С 2025 года компании Caspian Event Organisers и Iteca Caspian расширяют сотрудничество с Агентством по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) в новом направлении. В частности, МСП из регионов привлекаются к международным выставкам, проводимым в Баку. При поддержке KOBİA будут организованы туры для МСП из различных регионов страны с целью участия во всех выставках. Эта инициатива будет способствовать развитию МСП, интеграции в крупное бизнес-сообщество, установлению новых партнерских отношений, ознакомлению с отраслевыми новинками и внедрению инноваций".

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Версия на азербайджанском языке Azad edilmiş ərazilərdən olan fermerlərin Bakıda keçirilən sərgilərə səfərləri təşkil ediləcək

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