Минсельхоз: Будут организованы поездки фермеров с освобожденных территорий на выставки в Баку

11:56

Будут организованы визиты фермеров из различных регионов Азербайджана, Нахчывана, в том числе действующих на освобожденных территориях, на выставки Caspian Agro и 30-ю Юбилейную азербайджанскую международную выставку пищевой промышленности InterFood Azerbaijan.

Как сообщает Report, об этом заявил представитель Министерства сельского хозяйства Тогрул Гафарбейли на пресс-конференции, посвященной выставкам, которые пройдут 13-16 мая.

По его словам, в результате посещения выставок фермерами поощряется обмен опытом, что, в свою очередь, способствует повышению качества производства и улучшению условий жизни в сельской местности: "С 2025 года компании Caspian Event Organisers и Iteca Caspian расширяют сотрудничество с Агентством по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) в новом направлении. В частности, МСП из регионов привлекаются к международным выставкам, проводимым в Баку. При поддержке KOBİA будут организованы туры для МСП из различных регионов страны с целью участия во всех выставках. Эта инициатива будет способствовать развитию МСП, интеграции в крупное бизнес-сообщество, установлению новых партнерских отношений, ознакомлению с отраслевыми новинками и внедрению инноваций".