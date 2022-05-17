О нас
Аудио новости

Минсельхоз: Ресурсы пресной воды в Азербайджане сокращаются

Минсельхоз: Ресурсы пресной воды в Азербайджане сокращаются "Если не принимать во внимание наводнения 2010 года, с того периода ресурсы пресной воды в Азербайджане сокращаются". Как сообщает Report, об этом заявил начальник отдела контроля землепользования Министерства сельского хозяйства Фирудин Тагиев. По
АПК
17 мая 2022 г. 12:09
Минсельхоз: Ресурсы пресной воды в Азербайджане сокращаются

"Если не принимать во внимание наводнения 2010 года, с того периода ресурсы пресной воды в Азербайджане сокращаются".

Как сообщает Report, об этом заявил начальник отдела контроля землепользования Министерства сельского хозяйства Фирудин Тагиев.

По словам Тагиева, Азербайджан находится в самом критическом положении в Кавказском регионе с точки зрения водных ресурсов: "Сокращение водных ресурсов отражается и на сельскохозяйственном секторе. Несмотря на снижение запасов пресной воды, сельскохозяйственный сектор развивается".

Как отметил представитель минсельхоза, согласно водному балансу, запасы поверхностных вод в стране составляют 34-36 млрд кубометров.

"Но потребляется только 12 млрд кубометров. 6 млрд кубометров из этих ресурсов используется для орошения и сельскохозяйственного водоснабжения, 2 млрд кубометров - для производства питьевой воды и других целей, 3-4 млрд кубометров - для транспортных целей. Это показывает, что если бы мы могли хранить эту воду в водохранилищах, то наши водные проблемы могли бы быть значительны решены. Около 70-80% из 12 млрд кубометров потребляемой воды используется в сельском хозяйстве, непосредственно для орошения. Поэтому мы проводим совместную работу с соответствующими ведомствами для повышения эффективности орошения", - сказал Тагиев.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Agriculture Ministry: Fresh water resources in Azerbaijan declining
Версия на азербайджанском языке KTN: "Qafqaz regionunda su ehtiyatlarına görə, Azərbaycan ən kritik durumdadır"

Самое важное

Владимир Зеленский присвоил командиру-азербайджанцу ВСУ звание «Герой Украины»
Владимир Зеленский присвоил командиру-азербайджанцу ВСУ звание «Герой Украины»
17 мая 2022 г. 12:26
Президент Ильхам Алиев поздравил нового президента ОАЭ
Президент Ильхам Алиев поздравил нового президента ОАЭ
17 мая 2022 г. 10:58
Президент Азербайджана принял министра сельского хозяйства Израиля
Президент Азербайджана принял министра сельского хозяйства Израиля
17 мая 2022 г. 10:23
Милли Меджлис проведет внеочередную сессию
Милли Меджлис проведет внеочередную сессию
17 мая 2022 г. 09:39
Газоизмерительная станция IGB близ Стара-Загоры будет готова в мае
Газоизмерительная станция IGB близ Стара-Загоры будет готова в мае
16 мая 2022 г. 17:10
Турецкий депутат: Ильхам Алиев доказал, что турецко-азербайджанские отношения в последние годы углубились
Турецкий депутат: Ильхам Алиев доказал, что турецко-азербайджанские отношения в последние годы углубились
16 мая 2022 г. 15:45
Завтра в Баку пройдет Третья конференция Парламентской Ассамблеи ОЭС
Завтра в Баку пройдет Третья конференция Парламентской Ассамблеи ОЭС
16 мая 2022 г. 14:26
Глава МВД Украины: Жертвы среди населения в Донецкой области могут исчисляться тысячами
Глава МВД Украины: Жертвы среди населения в Донецкой области могут исчисляться тысячами
16 мая 2022 г. 13:13
Болгария сможет импортировать почти втрое больше объемов газа из Азербайджана в этом году
Болгария сможет импортировать почти втрое больше объемов газа из Азербайджана в этом году
16 мая 2022 г. 12:45
Президенты Азербайджана и Турции приняли участие в открытии аэропорта Ризе-Артвин
ФотоПрезиденты Азербайджана и Турции приняли участие в открытии аэропорта Ризе-Артвин
14 мая 2022 г. 21:47

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi