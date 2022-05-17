Минсельхоз: Ресурсы пресной воды в Азербайджане сокращаются

"Если не принимать во внимание наводнения 2010 года, с того периода ресурсы пресной воды в Азербайджане сокращаются". Как сообщает Report, об этом заявил начальник отдела контроля землепользования Министерства сельского хозяйства Фирудин Тагиев. По

"Если не принимать во внимание наводнения 2010 года, с того периода ресурсы пресной воды в Азербайджане сокращаются".



Как сообщает Report, об этом заявил начальник отдела контроля землепользования Министерства сельского хозяйства Фирудин Тагиев.



По словам Тагиева, Азербайджан находится в самом критическом положении в Кавказском регионе с точки зрения водных ресурсов: "Сокращение водных ресурсов отражается и на сельскохозяйственном секторе. Несмотря на снижение запасов пресной воды, сельскохозяйственный сектор развивается".



Как отметил представитель минсельхоза, согласно водному балансу, запасы поверхностных вод в стране составляют 34-36 млрд кубометров.

"Но потребляется только 12 млрд кубометров. 6 млрд кубометров из этих ресурсов используется для орошения и сельскохозяйственного водоснабжения, 2 млрд кубометров - для производства питьевой воды и других целей, 3-4 млрд кубометров - для транспортных целей. Это показывает, что если бы мы могли хранить эту воду в водохранилищах, то наши водные проблемы могли бы быть значительны решены. Около 70-80% из 12 млрд кубометров потребляемой воды используется в сельском хозяйстве, непосредственно для орошения. Поэтому мы проводим совместную работу с соответствующими ведомствами для повышения эффективности орошения", - сказал Тагиев.