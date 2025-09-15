Ильхам Алиев Великое возвращение День знаний Формула 1
    • 15 сентября, 2025
    • 18:04
    Минсельхоз: 20% выбросов парниковых газов в Азербайджане приходится на агросектор

    Выбросы от сельского хозяйства в Азербайджане составляют примерно 20% от общего объема выбросов парниковых газов по стране. Министерство сельского хозяйства обязалось значительно сократить эту долю к 2030 году путем внедрения возобновляемых источников энергии и климатически рациональных практик.

    Как сообщает Report со ссылкой на ведомство, об этом заявил руководитель аппарата ведомства Азад Джафарли на Глобальном форуме зеленого сельского хозяйства, проходящем в венгерской столице Будапеште.

     Он также напомнил о COP29, прошедшем в прошлом году в Баку, отметив, что Азербайджан взял на себя новые обязательства по сокращению выбросов парниковых газов.

    В рамках мероприятий также состоялся ряд двусторонних встреч, проведены обмены мнениями с экспертами и специалистами.

    На встрече между управляющим директором Исследовательского института экономики сельского хозяйства Венгрии (AKI) Палом Года и директором Центра аграрных исследований Рашадом Гусейновым была достигнута договоренность о дальнейшем совершенствовании связей и регулярном обмене опытом.

