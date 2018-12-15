Минсельхоз прокомментировал указ президента

Баку. 15 декабря. REPORT.AZ/ Министерство сельского хозяйства прокомментировало подписанный минувшим днем президентом Ильхамом Алиевым указ об упразднении Открытого акционерного общества "Заготовка продовольственной продукции и снабжение ею" и создания в подчинении министерства Открытого акционерного общества "Аграрная заготовка и снабжение".

Заместитель начальника отдела по связям с общественностью и информационного обеспечения министерства Вугар Гусейнов сообщил Report, что необходимость создания в подчинении представляемой им структуры нового акционерного общества отражена в преамбуле к названному указу.

"В стране по госзаказу осуществляется покупка сельскохозяйственной и продовольственной продукции. Это было одной из основных функций упраздненного ОАО "Заготовка продовольственной продукции и снабжение ею". В правилах покупки госучреждениями и организациями продовольственной продукции за счет госбюджета отражено выполнение этой работы в централизованном порядке. Одной из основных функций новосозданного Общества будет наладить эту работу в системной форме", - отметим он.

В.Гусейнов добавил, что ОАО "Аграрная заготовка и снабжение" является правопреемником упраздненного ОАО "Заготовка продовольственной продукции и снабжение ею", и, согласно указу, Кабинет министров, проведя инвентаризацию и оценку государственного имущества, находящегося на балансе упраздненной структуры, в двухмесячный срок передаст его на баланс новой структуры.