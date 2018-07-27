Минсельхоз и Агентство продбезопасности подписали меморандум о взаимопонимании

Баку. 27 июля. REPORT.AZ/ Сегодня между Министерством сельского хозяйства и Агентством по продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) подписан Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области продовольственной безопасности и сельского хозяйства.

Как сообщает Report, документ подписали министр сельского хозяйства Инам Керимов и председатель Агентства по продовольственной безопасности Азербайджана Гошгар Тахмазли.

В документе предусмотрено развитие сотрудничества и информационного обмена в области сельского хозяйства и продовольственной безопасности между структурами. В меморандуме также нашли отражение направления сотрудничества, обязательства сторон и др. Согласно документу, стороны подготовят с участием специалистов совместные предложения по проведению на всех этапах продовольственной цепи анализа по соблюдению санитарных, ветеринарных и фитосанитарных норм и правил, по приведению в соответствие с международными стандартами существующих в этой сфере норм и правил, а также осуществят совместные мероприятия с целью определения и устранения всех потенциальных угроз по всей пищевой цепи.

Кроме того, Министерство сельского хозяйства и Агентство по продовольственной безопасности подготовят предложения в связи с гибким оцениванием, управлением и определением предупредительных процедур продовольственной безопасности в кризисных ситуациях, а также определят формы информирования заинтересованных сторон о рисках.