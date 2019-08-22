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Минналогов: В Азербайджане стали чаще пользоваться услугой электронной регистрации

Минналогов Азербайджана: Выросло количество пользователей услуги элект

За 7 месяцев года в Азербайджане зарегистрировано 7116 организаций с ограниченной ответственностью на основе местных инвестиций, из них 6167 воспользовались услугой электронной регистрации.

Как сообщили Report в министерстве налогов, в отчетный период удельный вес прошедших электронную регистрацию вырос до 86,7%

Начиная с начала года государственную регистрацию (включая регистрацию НДС и открытие банковского счета) возможно завершить одной процедурой. В результате процесс регистрации юридического лица сократилась с 3 до 1 процедуры, время сократилось до 20 минут, отменены финансовые средства и количество документов для начала бизнеса.

Также усовершенствованы администрирование и законодательная база для официального приема всеми государственными структурами, банками, нотариусами и другими организациями закодированных специальным баркодом документов о регистрации, направленных в электронный кабинет.

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