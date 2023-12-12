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Министр: Земельные реформы на освобожденных от оккупации территориях близятся к завершению

Министр: Земельные реформы на освобожденных от оккупации территориях близятся к завершению Земельные реформы на освобожденных от оккупации территориях близятся к завершению.
АПК
12 декабря 2023 г. 13:20
Министр: Земельные реформы на освобожденных от оккупации территориях близятся к завершению

Земельные реформы на освобожденных от оккупации территориях близятся к завершению.

Как сообщает Report, об этом сказал министр сельского хозяйства Меджнун Мамедов.

"Площадь потенциально пригодных для посева земель на освобожденных от оккупации территориях составляет около 160 тыс. гектаров. Размер посевных площадей будет определяться с учетом климатических и других условий. После того, как будет определена концепция реформаторских решений, приступят к распределению земельных участков", - сказал он.

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