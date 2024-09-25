Министр: Защита окружающей среды является приоритетом при восстановлении Карабаха

Защита окружающей среды является приоритетом в процессе реконструкции освобожденных территорий Азербайджана.

Защита окружающей среды является приоритетом в процессе реконструкции освобожденных территорий Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом заявил министр сельского хозяйства Меджнун Мамедов на региональной климатической конференции "Усиление климатических действий в агропродовольственном секторе стран Европы и Центральной Азии" в Баку.

"На этих территориях мы внедряем современные технологии, такие как "умный город" и "умное село", а также активно занимаемся восстановлением экосистемы. Как известно, в этом году Азербайджан примет COP29. Это важное мероприятие станет ключевым в процессе адаптации аграрной и экологической политики страны к передовому международному опыту, а также позволит нам активно участвовать в технологическом обмене и внедрении инноваций", - отметил министр.

По его словам, применение инновационных методов и инструментов не только поможет защитить окружающую среду, но и станет вкладом в устойчивость сельского хозяйства, обеспечение экологически чистого продовольствия и улучшение благосостояния в сельской местности.

"Климатическая инициатива "Бакинская гармония" для фермеров сыграет важную роль в устойчивом развитии сельского хозяйства и борьбе с изменением климата как на местном, так и на глобальном уровне", - подчеркнул М.Мамедов.

Министр добавил, что одна из главных целей этой инициативы - укрепление сельских общин и повышение их устойчивости к изменениям климата. Для достижения этой цели необходимо тесно сотрудничать с Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН и другими международными организациями.