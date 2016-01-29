​Министр: Закупочная цена хлопка должна быть пересмотрена

Баку. 29 января. REPORT. AZ/ В Азербайджане надо вновь развивать традиционное хлопководство. В этих целях предусмотрены льготы и выдача долгосрочных кредитов фермерам. Как сообщает Report, об этом сказал министр экономики Шахин Мустафаев на проходящей в Баку конференции на тему "Опыт Турции и Азербайджана в сфере развития перспективных отраслей сельского хозяйства".

Министр отметил, что сейчас ведутся переговоры с компаниями по данному вопросу.

"Закупочная цена хлопка должна быть пересмотрена", - сообщил Ш.Мустафаев, отметив важность снижения в стране зависимости от импорта.

"Одной из приоритетных задач является стимулирование экспорта, сохранение макроэкономической стабильности, развитие инвестиций, поддержка предпринимательства", - сказал министр экономики.

Министр также подчеркнул, что доля ненефтяного сектора в экономике составляет 70%, и эта цифра будет расти из года в год.