Министр: Во всем мире следует внедрять передовой опыт в индустрии здорового питания

Во всем мире следует внедрять передовой опыт для устойчивого развития сельского хозяйства и индустрии здорового питания.

Во всем мире следует внедрять передовой опыт для устойчивого развития сельского хозяйства и индустрии здорового питания.

Как сообщает Report, об этом заявил министр сельского хозяйства Меджнун Мамедов на мероприятии в связи с открытием факультета сельскохозяйственных и пищевых наук в Университете ADA.

Оно организовано ADA и Офисом партнерства и координации Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO) в Азербайджане по случаю Всемирного дня продовольствия.

"В настоящее время 2,4 миллиарда человек во всем мире страдают от нехватки продовольствия, 783 миллиона человек голодают. В последние годы отмечается рост этих показателей. Значительная часть людей, страдающих от голода, живет в сельской местности. Для устойчивого развития сельских территорий важно обеспечение доступа малых и средних фермерских хозяйств к востребованным услугам, внедрение инноваций в этой сфере", - отметил он.