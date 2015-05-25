​Министр внес ясность в вопрос о приостановке деятельности сельскохозяйственных ярмарок в Баку

Баку. 25 мая. REPORT.AZ/ Сельскохозяйственные ярмарки в Баку временно приостановили свою деятельность.

Об этом в заявлении Report отметил министр сельского хозяйства Гейдар Асадов.

По его словам, в настоящее время с Исполнительной властью города Баку обговаривается вопрос организации ярмарок в более подходящих местах.

"В некоторых местах возникли недовольства. Однако сейчас вопрос обсуждается с ИВ города Баку. После уточнения мест, сельхозярмарки будут возобновлены".